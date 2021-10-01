«Командор» заплатит штраф в 700 тысяч рублей за продукты без маркировки

Роспотребнадзор проверил супермаркет на ул. Вавилова и обнаружил продукты без маркировки. Это уже не первый случай, когда «Командор» нарушает правила, сообщают Дела.ру.

Всё началось с обращения местного жителя, сообщившего о пончиках, сыре и других продуктах без маркировки. В пресс-службе «Командора» прокомментировали ситуацию. По словам руководителя коммуникационного центра компании Дмитрия Болотова, нарушения были устранены:

«Один из наших магазинов действительно оштрафовали за нарушение правил Технического регламента. В ритейле, как и в другом бизнесе, большую роль играет «человеческий фактор», на который не всегда можно влиять на 100%, как мы бы ни старались сделать магазины лучше. Мы провели служебное расследование, устранили все замечания контролирующего органа».

Ранее торговая сеть уже нарушала правила маркировки, тогда всё обошлось штрафом в 200 тысяч рублей. На этот раз штраф увеличили – 700 тысяч рублей. Компания уже оплатила его.

Фото: Дела.ру