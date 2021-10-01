Красноярцы начали продавать «Доширак» после новостей он его исчезновении

Красноярцы начали продавать «Доширак» «Авито» после новостей о его нехватке в магазинах, сообщают gornovosti.ru.

В одном из лотов предлагают купить брикет лапши за 19990 рублей, но можно и сэкономить – купить не доеденную за полцены. Продавец Никита обещает 5% скидку при покупке двух пачек лапши.

Продаю дефицитный в данное время товар — божественную лапшу быстрого приготовления "Доширак". Имеются два вкуса: для мужчин красный (говяжий), а также для женщин и детей — зелёный (куриный). Почувствуйте роскошную и удобную жизнь вместе с этим уникальным продуктом», – указано в описании на Авито.

Ещё один продавец – Сергей, просит за лапшу 10 тысяч рублей. По его словам, срок годности у товара ещё не истёк.

Флэшмоб с продажей «Доширака» затронул не только Красноярск. Так, пользователь из Магадана предлагает купить одну упаковку лапши со вкусом говядины за 5 тыс. рублей.

Фото: Александр Жуковец