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Красноярцы начали продавать «Доширак» после новостей он его исчезновении

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Красноярск
16:00 1 Октября 2021
красноярск, еда
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Красноярцы начали продавать «Доширак» «Авито» после новостей о его нехватке в магазинах, сообщают gornovosti.ru.

В одном из лотов предлагают купить брикет лапши за 19990 рублей, но можно и сэкономить – купить не доеденную за полцены. Продавец Никита обещает 5% скидку при покупке двух пачек лапши.

Продаю дефицитный в данное время товар — божественную лапшу быстрого приготовления "Доширак". Имеются два вкуса: для мужчин красный (говяжий), а также для женщин и детей — зелёный (куриный). Почувствуйте роскошную и удобную жизнь вместе с этим уникальным продуктом», – указано в описании на Авито.

Ещё один продавец – Сергей, просит за лапшу 10 тысяч рублей. По его словам, срок годности у товара ещё не истёк. 

Флэшмоб с продажей «Доширака» затронул не только Красноярск. Так, пользователь из Магадана предлагает купить одну упаковку лапши со вкусом говядины за 5 тыс. рублей.

Фото: Александр Жуковец

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