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Завершаются противопожарные мероприятия в лесах Красноярского края

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Красноярск
16:36 1 Октября 2021
общество, красноярск, лес, подготовка
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В этом году специалисты краевого лесопожарного центра обустроили и обновили свыше 8 000 км противопожарных минерализованных полос, построили, реконструировали и благоустроили более 151 км лесных дорог. В лесных массивах организовали 87 мест отдыха, разместили 284 информационных плаката с правилами пожарной безопасности и правильного поведения в лесу, установили 47 шлагбаумов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Как правило, данную работу проводят осенью, чтобы весной в пожароопасный сезон защитить населённые пункты, расположенные рядом с лесом, от возгораний. Мы обустроили, обновили и прочистили свыше 200 км минерализованных полос, сделали 4 км лесных дорог. До труднодоступных мест помогает добраться новая техника, полученная благодаря национальному проекту «Экология», — рассказал Виктор Фёдоров, начальник Емельяновской лесопожарной станции.

— Качественно и в срок проведённые противопожарные мероприятия в лесах сводят к минимуму возможность появления возгораний и их распространение. Такие мероприятия в Красноярском крае выполнены более чем на 97 %. После завершения, начнём активную подготовку к пожароопасному сезону 2022 года, — отметил Виталий Простакишин, руководитель краевого лесопожарного центра.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

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