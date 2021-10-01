Красноярскую строительную организацию заставляют демонтировать котлоагрегат, загрязняющий воздух

На территории строительной организации, расположенной на ул. Светлогорская из котлоагрегата шёл густой дым. Как показала проверка, оборудование установили без системы газоочистки. Также на предприятии отсутствовали разрешительные документы, не проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ и не подготовлена программа производственного экологического надзора, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Организация уже получала от министерства экологии Красноярского края предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства и необходимости их устранения. Как подтвердила повторная проверка, нарушения не устранены.

— Мы обратились в суд с иском о запрете использования источника загрязнения атмосферного воздуха — твёрдотопливного котла. В течении месяца нарушитель обязан демонтировать котлоагрегат», — рассказала Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В Минэкологии края напоминают, что сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии ведомства 8800-20-11-116. Также сообщения можно оставлять в личном кабинете на сайте в разделе «Обращения граждан».

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости