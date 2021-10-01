Аналитики RAEX опубликовали список лучших школ Красноярского края

Аналитики рейтингового агентства RAEX составили список лучших школ Красноярского края. В тройку лучших вошли Гимназия №13 «Академ» и Лицей №7 из Красноярска, а также «Школа космонавтики» в Железногорске.
Полный список:
- Гимназия №1 «Универс» (Красноярск).
- Школа №144 (Красноярск).
- Школа №10 (Красноярск).
- Гимназия №2 (Красноярск).
- Лицей №1 (Ачинск).
- Лицей №1 (Красноярск).
- Школа №145 (Красноярск).
- Школа №150 (Красноярск).
- Школа №149 (Красноярск).
- Лицей №174 (Зеленогорск).
- Школа №143 (Красноярск).
- Лицей №102 (Железногорск).
- Гимназия №91 (Железногорск).
- Лицей №6 «Перспектива» (Красноярск).
- Школа №1 (Норильск).
- Лицей №103 «Гармония» (Железногорск).
- Школа №151 (Красноярск).
Кроме этого был составлен список лучших школ России. В федеральный «Топ-100» вошла железногорская «Школа космонавтики», заняв 86 место. В 2018 году в списке было три школы из Красноярского края.
Есть рейтинг и по направлениям обучения. Так, в медицине 2 место из 50 заняла красноярская школа №144, а в сфере технических, естественнонаучных направлений и точных наук «Школа космонавтики» стала 46, – сообщает ТВК.
Фото: © vk.com/cosmoschool