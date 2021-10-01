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Аналитики RAEX опубликовали список лучших школ Красноярского края

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Красноярск
15:30 1 Октября 2021
в красноярском крае, список, школы
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Аналитики рейтингового агентства RAEX составили список лучших школ Красноярского края. В тройку лучших вошли Гимназия №13 «Академ» и Лицей №7 из Красноярска, а также «Школа космонавтики» в Железногорске.

Полный список: 

  • Гимназия №1 «Универс» (Красноярск).
  • Школа №144 (Красноярск).
  • Школа №10 (Красноярск).
  • Гимназия №2 (Красноярск).
  • Лицей №1 (Ачинск).
  • Лицей №1 (Красноярск).
  • Школа №145 (Красноярск).
  • Школа №150 (Красноярск).
  • Школа №149 (Красноярск).
  • Лицей №174 (Зеленогорск).
  • Школа №143 (Красноярск).
  • Лицей №102 (Железногорск).
  • Гимназия №91 (Железногорск).
  • Лицей №6 «Перспектива» (Красноярск).
  • Школа №1 (Норильск).
  • Лицей №103 «Гармония» (Железногорск).
  • Школа №151 (Красноярск).

Кроме этого был составлен список лучших школ России. В федеральный «Топ-100» вошла железногорская «Школа космонавтики», заняв 86 место. В 2018 году в списке было три школы из Красноярского края.

Есть рейтинг и по направлениям обучения. Так, в медицине 2 место из 50 заняла красноярская школа №144, а в сфере технических, естественнонаучных направлений и точных наук «Школа космонавтики» стала 46, – сообщает ТВК.

Фото: © vk.com/cosmoschool

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