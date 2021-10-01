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В Красноярском крае более 4,5 тысячи пенсионеров посещают различные кружки и клубы

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Красноярск
15:44 1 Октября 2021
общество, в красноярском крае, занятия, население
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в комплексных центрах социального обслуживания населения городов и районов Красноярского края для пожилых людей представлено огромное разнообразие проведения досуга: клубы любителей настольных игр, познавательные экскурсии по родному краю, занятия адаптивной физкультурой, танцы, вокал, театральные студии, литературные вечера, скандинавская ходьба, различные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Все занятия бесплатные. С полным перечнем можно ознакомиться на сайтах комплексных центров. Записаться может любой желающий.

Занятия проводятся благодаря региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». 

— Основная цель — поддержание активной жизни людей пожилого возраста, развитие их творческого потенциала, расширение кругозора, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Фото:  пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края

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