В Красноярском крае более 4,5 тысячи пенсионеров посещают различные кружки и клубы

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в комплексных центрах социального обслуживания населения городов и районов Красноярского края для пожилых людей представлено огромное разнообразие проведения досуга: клубы любителей настольных игр, познавательные экскурсии по родному краю, занятия адаптивной физкультурой, танцы, вокал, театральные студии, литературные вечера, скандинавская ходьба, различные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Все занятия бесплатные. С полным перечнем можно ознакомиться на сайтах комплексных центров. Записаться может любой желающий.

Занятия проводятся благодаря региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

— Основная цель — поддержание активной жизни людей пожилого возраста, развитие их творческого потенциала, расширение кругозора, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края