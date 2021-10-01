В Красноярске задержан грабитель, срывавший ювелирные украшения с продавцов

48-летний житель Красноярска в августе и сентябре в разных районах города, как минимум в восьми торговых точках срывал у продавцов ювелирные украшения и скрывался в неизвестном направлении. Заходил он в магазины в тот период, когда не было покупателей. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ювелирные изделия неоднократно судимый подозреваемый сдавал в ломбард. Мужчину заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи — лишение свободы на срок до четырёх лет. Сейчас злоумышленника проверяют на причастность к другим преступлениям.

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