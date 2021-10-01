Сбер выступил генеральным партнёром первой Большой конференции для риелторов в Красноярске

В Красноярске прошла первая Большая конференция для риелторов “Делай!”. Мероприятие состоялось при поддержке Красноярского отделения Сбербанка, выступившего генеральным партнёром.

Всего конференцию посетили более 200 специалистов из Красноярска. В состав участников вошли собственники и руководители агентств недвижимости, эксперты рынка, представители банков, страховых компаний, специалисты по HR и маркетингу. Для участников 10 тренеров из разных регионов России провели 12 мастер-классов, тренингов и обучений по нескольким направлениям: управление, продажи, маркетинг, HR.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Команда Сбера с удовольствием поддержала мероприятие для наших коллег и партнёров. Ритм жизни диктует нам новые требования, рынок недвижимости меняется, поэтому всем нам необходимо осваивать современные сервисы, повышать качество, вырабатывать гибкие рабочие модели для того, чтобы оставаться активными и эффективными специалистами. Первая Большая конференция риелторов – это получение новых знаний, навыков, а также обмен опытом и открытый диалог представителей отрасли».

Анна Торубарова, директор по развитию компании “Больше чем. Events”:

«Это яркое и запоминающееся событие с мощным нетворкингом и разнообразной программой, обязательное к посещению каждому профессионалу рынка недвижимости. Для тех, кто хочет быть в курсе и пользоваться самыми эффективными инструментами, которые предлагает рынок на текущий момент и получать высокие результаты работы. Большая конференция для риелторов “Делай!” полезна и тем, кто уже давно на рынке и тем, кто только начинает свой путь. Такие мероприятия полезны каждому, и если не получилось прийти сейчас, мы ждем Вас в следующем году».