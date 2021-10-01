Спортсменов - экстремалов доставит к месту соревнований в Усть-Ману городской электропоезд Красноярска

Завтра, 2 октября, из Красноярска отправится спецрейс городской электрички, которая доставит к месту старта в Усть-Ману участников и гостей XVОткрытых соревнований по экстремальному туризму «Горный поход за сутки».

Местом встречи 350 спортсменов-экстремалов со всей России станет железнодорожный вокзал Красноярска, где они пройдут регистрацию. Затем все участники мероприятия перейдут в электропоезд.

Комфортабельный состав, оборудованный мягкими сидениями и системой климат - контроля, отправится со станции Красноярск 2 октября в 9:09 по местному времени и прибудет на станцию Усть-Мана в 10:00, к началу прохождения трассы.

Для удобства пассажиров время стоянки будет увеличено.

Добавим, Красноярская железная дорога и компания "Краспригород" принимают активное участие в региональных программах по развитию спорта и внутреннего туризма. В 2019 году городские электропоезда доставляли к спортивным объектам участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, а в мае того же года был создан туристический маршрут "Енисейский экспресс", приуроченный к 400-летию Енисейска.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД