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Красноярский художник продал виртуальную картину за 941 доллар

Главная Общество
Красноярск
10:05 30 Сентября 2021
искусство, красноярск
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Красноярский художник Иван Четвериков продал свою виртуальную картину «Могиканин» на NFT-аукционе. Сообщается, что лот выкупили за 941 доллар.

Как рассказал художник в своём Инстаграм, все права на картину остались у него. Это значит, что со всех последующих сделок с «Могиканином» он будет получать по 20% от суммы. Новый хозяин уже пытается её продать за один эфир – это примерно 3 тысячи долларов.

Продажа цифровой картины стала приятной неожиданностью – со слов автора, он убедился, что нужно идти по выбранному пути до конца. Сейчас Иван продаёт ещё девять картин. 

Фото: instagram.com/4etverik/

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