В Железнодорожном районе в следующем году отремонтируют шесть дворов

В 2022 году в Железнодорожном районе Красноярска запланирован ремонт шести дворов: ул. Красной Армии, 15, ул. Бограда, 114 и 116, ул. Куйбышева, 85, ул. Робеспьера, 19 и 20А. об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. Работы будут вести в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Во дворах сделают спортивные и детские площадки с мягким покрытием, обустроят проезды и тротуары, установят МАФы.

Отремонтируют и ведущие к придомовым территориям проезды.

Рядом с домом по улице Робеспьера, 19, на месте заброшенного пустыря благоустроят сквер.