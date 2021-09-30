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В Железнодорожном районе в следующем году отремонтируют шесть дворов

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Красноярск
10:20 30 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В 2022 году в Железнодорожном районе Красноярска запланирован ремонт шести дворов: ул. Красной Армии, 15, ул. Бограда, 114 и 116, ул. Куйбышева, 85, ул. Робеспьера, 19 и 20А. об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. Работы будут вести в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Во дворах сделают спортивные и детские площадки с мягким покрытием, обустроят проезды и тротуары, установят МАФы.

Отремонтируют и ведущие к придомовым территориям проезды.

Рядом с домом по улице Робеспьера, 19, на месте заброшенного пустыря благоустроят сквер.

— Жители провели общие собрания собственников, составили дизайн-проекты дворов с управляющими компаниями, подготовили сметы. После рассмотрения заявок дворы попали в программу по благоустройству, — рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

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