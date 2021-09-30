Енисейское речное пароходство открыло бесплатный набор на курсы мотористов-рулевых

Енисейское речное пароходство предлагает молодёжи освоить профессию моториста-рулевого. Набор на обучение за счёт средств компании объявлен в этом году впервые. Занятия начнутся 1 ноября и продлятся 4 месяца — уже к началу следующей навигации молодые специалисты смогут приступить к работе по новой профессии.

Курсы организованы на базе Подтёсовского филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса. Образовательная программа включает в себя изучение судоводительских дисциплин, предметов, связанных с эксплуатацией и ремонтом судовых механизмов, охране труда при работе с механизмами, технике безопасности при швартовых работах, правилам оказания первой помощи и т.д. После окончании обучения и сдачи экзаменов выпускникам выдадут удостоверения мотористов-рулевых.

Занятия будут проводиться в очной форме, иногородним предоставляется общежитие. Поступить на курсы могут лица от 18 до 30 лет, имеющие основное общее образование (9 классов школы). При зачислении обучаемый заключает с техникумом и пароходством трёхсторонний договор, то есть после обучения, человек обязан будет отработать в Енисейском речном пароходстве не меньше трёх лет.

В будущем компания планирует заключение целевых договоров на обучение на базе Подтёсовского филиала КТТиС специалистов других специальностей. В следующем году учебное заведение получит лицензию на подготовку судоводителей-судомехаников, в 2023-м — помощников электромехаников, что позволит сотрудникам Енисейского речного пароходства, в том числе и мотористам-рулевым, за счёт предприятия повысить свой уровень и перейти в командный состав.

Фото: АО "Енисейское речное пароходство"