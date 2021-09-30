Специалисты Минэкологии края проверили работу по наведению порядка на реке Минусинки

На данный момент на водоёме выполняют спрямление русла.
Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, подрядная организация очистила реку от деревьев и кустарников, проводит углубление водоёма. Грунт со дна размещают на площадке временного хранения. Проведут планировку берегов для увеличения пропускной способности.
В общей сложности планируется расчистить более 6 км русла. Работы завершат в 2022 году.
— Экологическое состояние водоёма поручил улучшить губернатор Красноярского края. Расчистка русла реки улучшит состояние водного объекта, а также позволит сократить поступление взвешенных веществ в Минусинскую протоку, в которую впадает река Минусинка, — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.