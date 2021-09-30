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Специалисты Минэкологии края проверили работу по наведению порядка на реке Минусинки

Главная Общество
Красноярск
09:45 30 Сентября 2021
общество, экология, река
Фотография © admkrsk.ru
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На данный момент на водоёме выполняют спрямление русла.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, подрядная организация очистила реку от деревьев и кустарников, проводит углубление водоёма. Грунт со дна размещают на площадке временного хранения. Проведут планировку берегов для увеличения пропускной способности.

В общей сложности планируется расчистить более 6 км русла. Работы завершат в 2022 году.

— Экологическое состояние водоёма поручил улучшить губернатор Красноярского края. Расчистка русла реки улучшит состояние водного объекта, а также позволит сократить поступление взвешенных веществ в Минусинскую протоку, в которую впадает река Минусинка, — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

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