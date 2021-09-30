Специалисты Минэкологии края проверили работу по наведению порядка на реке Минусинки

На данный момент на водоёме выполняют спрямление русла.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, подрядная организация очистила реку от деревьев и кустарников, проводит углубление водоёма. Грунт со дна размещают на площадке временного хранения. Проведут планировку берегов для увеличения пропускной способности.

В общей сложности планируется расчистить более 6 км русла. Работы завершат в 2022 году.