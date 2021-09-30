30 сентября
Красноярск
погода +4 °C
72.76
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском железнодорожном институте усилили охрану

Главная Общество
Красноярск
08:57 30 Сентября 2021
красноярск, институт, тревога
версия для печати Ico_print

В Красноярском институте железнодорожного хозяйства усилили охрану из-за угроз одного из учащихся. На входе студентов встречал полицейский и три охранника, проверявшие всех входящих металлоискателем, сообщает 7 канал. 

Руководство института говорит, что это учебная тревога, но студенты сообщают об угрозах. Точных данных нет: одни говорят, что некий студент утром подошёл к сокурсникам и сказал, что 1 октября устроит массовую резню, другие, что угрозы поступали через соцсети.

«Парень какой-то говорил, типа хочет зарезать или что, что-то такое. Из техана, мы не знаем его лично».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Фото: t.m/ Kras_Mash

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе в следующем году отремонтируют шесть дворов

В Железнодорожном районе в следующем году отремонтируют шесть дворов

30 Сентября 2021 г.
Рядом с домом по улице Робеспьера, 19 благоустроят сквер
Новости Красноярска: Красноярский художник продал виртуальную картину за 941 доллар

Красноярский художник продал виртуальную картину за 941 доллар

30 Сентября 2021 г.
Сейчас он продаёт ещё девять картин
Новости Красноярска: Енисейское речное пароходство открыло бесплатный набор на курсы мотористов-рулевых

Енисейское речное пароходство открыло бесплатный набор на курсы мотористов-рулевых

30 Сентября 2021 г.
Курсы организованы на базе Подтёсовского филиала КТТиС
Новости Красноярска: Специалисты Минэкологии края проверили работу по наведению порядка на реке Минусинки

Специалисты Минэкологии края проверили работу по наведению порядка на реке Минусинки

30 Сентября 2021 г.
Все работы завершат в 2022 году
Новости Красноярска: В красноярском педуниверситете родители могут получить психологические консультации

В красноярском педуниверситете родители могут получить психологические консультации

30 Сентября 2021 г.
Со специалистами можно обсудить любые актуальные темы
Новости Красноярска: Последний день сентября будет самым тёплым днём на неделе

Последний день сентября будет самым тёплым днём на неделе

30 Сентября 2021 г.
Ночью прогнозируется похолодание
Новости компаний
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

28 Сентября 2021 г.
Действия мужчины подпадает под административную статью
Новости Красноярска: Арендатор квартиры в Красноярске пропал вместе с бытовой техникой

Арендатор квартиры в Красноярске пропал вместе с бытовой техникой

26 Сентября 2021 г.
Уголовное дело о краже рассмотрит Железнодорожный районный суд
Новости Красноярска: Toyota Succeed с пьяным водителем налетела на группу детей в Усть-Куте

Toyota Succeed с пьяным водителем налетела на группу детей в Усть-Куте

27 Сентября 2021 г.
Школьники получили травмы различной степени тяжести
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru