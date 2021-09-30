В Красноярском железнодорожном институте усилили охрану

В Красноярском институте железнодорожного хозяйства усилили охрану из-за угроз одного из учащихся. На входе студентов встречал полицейский и три охранника, проверявшие всех входящих металлоискателем, сообщает 7 канал.

Руководство института говорит, что это учебная тревога, но студенты сообщают об угрозах. Точных данных нет: одни говорят, что некий студент утром подошёл к сокурсникам и сказал, что 1 октября устроит массовую резню, другие, что угрозы поступали через соцсети.

«Парень какой-то говорил, типа хочет зарезать или что, что-то такое. Из техана, мы не знаем его лично».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Фото: t.m/ Kras_Mash