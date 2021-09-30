В красноярском педуниверситете родители могут получить психологические консультации

Красноярский педогогический университет запустил проект «Университет успешного родителя», сообщается на сайте правительства Красноярского края. Теперь в университете готовы оказать психолого-педагогическую помощь родителям по вопросам воспитания, обучения, развития и социализации ребёнка.

Со специалистами можно обсудить любые актуальные для родителей темы, к примеру, как решать проблемы в сфере взаимоотношений со сверстниками, трудности в борьбе с пагубными привычками, вопросы, связанные с развитием самостоятельности ребёнка.

— У нас работают высококлассные специалисты — преподаватели и учёные, они могут оказать квалифицированную консультацию, поддержав, тем самым, родителей, — рассказала и.о. ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Мария Холина.

— Консультационную помощь мы предлагаем всем родителям России. Мы начинаем принимать заявки на консультации, после обработки которых они попадут к компетентным специалистам, — отметила руководитель проекта, директор института психолого-педагогического образования университета Наталья Старосветская.

Записаться на консультацию можно:

оставив заявку на сайте;

позвонив по телефону +7 (391) 217-17-00;

написав на почту roditeli_deti@kspu.ru.

Фото: © Кадрия Катцина / АиФ на Енисее