В Красноярском крае установили величину прожиточного минимума в 2022 году

В 2022 году прожиточный минимум в Красноярском крае составит 13 744 рубля. Все расчёты проводили по новым правилам: если раньше считали по стоимости продуктового набора, то теперь отсчёт ведётся от медианной величины среднего дохода (сумма, меньше которой получают 50% граждан и больше которой получают остальные 50% граждан).

Второе нововведение – перерасчёт прожиточного минимума проводится на один год, а не раз в квартал, как было раньше.

«В соответствии с утверждённым порядком величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Красноярскому краю на 2022 год установлена в размере 13 744 рубля (увеличение на 102,5%). В том числе в разрезе социально-демографических групп: ВПМ для трудоспособного населения – 14 981 рубль, ВПМ для пенсионеров – 11 820 рублей, ВПМ для детей – 14 447 рублей. Также установлены коэффициенты дифференциации для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания», – сказано в сообщении на сайте правительства края.

Напомним, что величина прожиточного минимума используется при назначении мер социальной поддержки граждан и установления социальной доплаты к пенсии.