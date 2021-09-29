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В Норильске предприниматель погасил долг 4,5 млн рублей после ареста гаражных боксов

Главная Общество
Красноярск
17:31 29 Сентября 2021
общество, происшествия, норильск, долги
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50-летний предприниматель из Норильска накопил долг перед организацией, осуществлявшей строительные работы, в размере 4 млн 456 тыс руб., сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Судебные приставы уведомили и предупредили должника о мерах принудительного взыскания, но мужчина так и не оплатил задолженность. Тогда был наложен арест на гаражные боксы, где он вёл предпринимательскую деятельность. Когда подготовили документы на оценку и реализацию помещений, должник выплатил долг.

Сейчас мужчине предстоит отплатить исполнительский сбор.

Фото: архив Sibnovosti.ru

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