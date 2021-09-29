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Руководители En+ Group вошли в список самых влиятельных менеджеров

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Красноярск
16:41 29 Сентября 2021
компания, рейтинг
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Руководители En+ Group вошли в «Топ-1000 российских менеджеров». Основатель компании Олег Дерипаска традиционно указан в рейтинге «Бизнес-лидеры».

В топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности вошел директор департамента социальной политики металлургического бизнеса En+ Рустам Закиев.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Наталья Альбрехт вошла в «Топ-100 директоров по персоналу». Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» стала Ольга Санарова, директор департамента по внешним связям En+ Group.

В категорию «Топ-250» вошли генеральный директор металлургического бизнеса En+ компании «Русал» Евгений Никитин возглавивший категорию «Металлургия и горнодобывающая промышленность», а руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков вошел в тройку лучших в категории «Энергетика и топливный комплекс».

В рейтинг «Топ-1000» в номинацию «Директор по маркетингу» в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность» попал Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу в России и СНГ компании.

Список подготовлен Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Его публикуют каждый год в течение 22 лет. Рейтинг подводит итоги за год и показывает наиболее профессиональных управленцев России.

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