Чем жил Минусинск более ста лет назад?

Весьма распространено мнение, что простой народ на Руси жил тяжело, постоянно голодал, и терпел всяческие притеснения от бояр и помещиков. Однако, так ли это было на самом деле? О том, как жили в Сибири и, в частности, в Минусинске в XIX – начале XX века рассказала заведующая отделом «Мемориальный дом-музей «Квартира Г.М.Кржижановского и В.В.Старкова» Любовь Анатольевна Бакриева.

Увидеть и понять, чем жили минусинцы можно, войдя как раз в мемориальный музей «Квартира Кржижановского и Старкова», который располагается на старинной усадьбе. До сих пор здесь сохраняется подлинность отдельных элементов начала XX века. Старинный деревянный двухэтажный дом-музей послужил приютом для многих известных ссыльных-революционеров.

— Вообще это дом Ф.Е. Брагина, — начала свой рассказ Любовь Бакриева. — Как Фёдору Ермиловичу достался этот дом? Очень просто. Фёдор Брагин женился на богатой купчихе Мамаевой, и когда она умерла, унаследовал её богатства, в том числе и двухэтажный деревянный дом, который строился ещё и как доходный. Внизу жили сами хозяева, второй этаж сдавали внаём, как гостиницу. Останавливались разные люди, в том числе и ссыльные политические. К примеру, два года в период сибирской ссылки здесь прожили Глеб Максимилианович Кржижановский — академик, учёный, он писал план электрификации России (ГОЭРЛО) и Василий Васильевич Старков — русский революционер, член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Останавливался у своих товарищей и Владимир Ильич Ленин (Ульянов) со своей женой Надеждой Константиновной Крупской. Ленину надо было то зубы полечить, то по магазинам походить — купить тёплых вещей, то в библиотеку музейную — почить книги и, конечно же, он обязательно приходил к своим друзьям Кржижановскому и Старкову. Да и Новый год они здесь справляли. Это и стало основанием для открытия в этом доме музея, спустя 70 лет, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Целых 40 соток принадлежало хозяевам! Они хоть и были мещане, но сажали огород, держали скот и, конечно же, занимались торговлей. Во флигеле располагалась пекарня. Пекарь пёк хлеб, который продавали при доме.

В кухне, располагающейся внизу, хозяева дома кормили приезжих. Разные кушанья готовили в русской печи, как и все жители уездного Минусинска того времени: каши всевозможные варили, стряпали хлеб, калачи, ватрушки, шаньги. А все ли знают, что русская печь применялась не только для готовки еды, но и для «перепекания» детей? Помните злую Бабу-Ягу, которая сажала Иванушку на лопату и отправляла в печь? На самом деле – это отголосок старинного обряда «перепекания ребёнка». Происходило это так – если ребёнок болел, его сажали на широкую деревянную лопату и отправляли в русскую печь, дитя там грелось и быстро выздоравливало.

Красный угол у всех находится по диагонали от печи – самое почётное место в доме, где можно увидеть иконы, Библию, молитвенные книги, изображения предков. Иконы украшали полотенцем-рушником. Полотенце играло в народной жизни важную роль, оно сопровождало человека от рождения до самой смерти, как бы отмечая главные моменты его жизни. Родился ребёнок — покупали полотенце, хлеб-соль почётным гостям на полотенцах выносили, дружкам (свидетелям) на свадьбе полотенца привязывали. И даже в последний путь — в гроб полотенце клали.

— Посуда, в основном, была глиняная, деревянная, чугунная. У зажиточных людей была ещё стеклянная и серебряная, — продолжила хранительница истории. — Возле Минусинска много разной глины: и красной, и коричневой, и голубой. Модницы из неё делали себе маски для ухода за кожей, пожилые люди мазали больные суставы, а местные гончары — изготавливали посуду. Из бересты делались туеса. В кухне, испокон веков, хозяйка — женщина, мужчина – хозяин во дворе. Он должен был построить дом, сделать люльку, изготовить посуду, вырезать ложку. Женщина же должна была украшать дом, вышивать красивые полотенца, ткать на ткацком станке скатерти, половики, шить рубахи.

Перейдя в гостиную, можно понять, что здесь встречали гостей. В Сибири существовал такой обряд, как гостевание. О гостьбе договаривались заранее, круг гостей определялся на весь год. Встречали такие праздники, как Рождество, Пасха, Масленица, Троица. Хозяйка тогда доставала старинную посуду, ставила на стол всевозможные угощения, и все собирались за самоваром. Самовар в доме был больше, чем предмет кухонной утвари. Это символ уюта, домашнего тепла, он – настоящий хозяин дома. Без него просто невозможно представить традиционное сибирское, да и русское чаепитие прошлого.

Интересная традиция существовала в Вербное воскресенье. В этот день били вербой и приговаривали: «Верба хлёст, бей до слёз, верба красна — бьёт напрасно, верба бела — бьёт за дело! Будьте здоровы!» Верба стояла на столе, либо её хранили на иконе.

— Вы спросите, как освящали жилища, когда и в помине не было электричества? Керосиновые лампы имелись только в богатых домах, простые люди зажигали лучины. Стекло для керосиновых ламп выпускали в селе Знаменка в Мариинском стекольном заводе минусинского купца И.Г. Гусева — первого головы Минусинска. Название заводу он дал в честь своей жены Марии. Завод выпускал оконное стекло, лампы, столовую и аптечную посуду. Думаете все в Минусинске без света жили?! А вот и нет. В начале 20 века по улице, где расположен дом-музей, в доме Вильнера стоял электродвижок, поэтому-то ещё до революции улицы города освещались электричеством, — поделилась заведующая отделом.

Проходя в спальню дома-музея, можно увидеть деревянную кровать, да не простую, а короткую и узкую. Можно подумать, что на них спали дети, но нет, это кровати для взрослых. И вот, казалось бы, человек едва помещается в ней. Но вот что всё-таки интересно, как на таких коротких кроватях люди вообще спали? А вот так: спали полусидя, в скрюченном положении на высоких подушках. Кто-то считает, что так спать теплее. Или что в положении сидя легче дышится тем, у кого проблемы с бронхами. Но как оно было на самом деле, сегодня можно только догадываться. А вообще, кровати появились только в начале XX века, до тех пор люди спали на полатях, на печках, на полу, на сундуках, на пристенных лавках.

— Жителей Минусинска называли чалдоны. Они особо не занимались местными промыслами, больше сельским хозяйством. Приезжие же занимались строительством, гончарством, обработкой кожи, изготавливали различные сапоги, кожаные чирки, бродни. Под стельки сапог по особому желанию русских купцов вшивали бересту, тогда было модно, чтобы сапоги скрипели. Занимались деревообработкой, из шерсти овец валяли шляпы, выращивали лён, — рассказала Любовь Бакриева. — Также у нас было много жестянщиков. Целые улицы кузнецов жили, об этом даже свидетельствуют названия улиц: Ново-Кузнечная и Старо-Кузнечная. К слову сказать, раз уж мы побывали в квартире Г.М.Кржижановского и В.В.Старкова, а как я уже сказала, там часто бывал Ленин, вспомнилась мне такая интересная история, — продолжила Любовь Бакриева. — Все знают, как сохранился в Минусинске Спасский Собор? Этой информацией владеют немногие. Ближе к 40-м годам церкви национализировали. В одной из наших церквей хотели сделать кинотеатр, но акустика не позволила, сделали склад. Одну из церквей взорвали, тротила столько было, что окна вылетали у людей! И вот один священник возле Спасского Собора сказал, пошутив: «А здесь Ленин венчался». Собор взрывать не стали, развернулись и ушли.

Фото: минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова