В Красноярском крае построят шесть медицинских объектов

На заседании правительства Красноярского края утвердили госпрограмму Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Финансирование за три года составит 264,8 млрд рублей, из них в 2022 году — 92,8 млрд рублей.

По программе в 2022 году завершится строительство шести медицинских объектов: поликлиник в микрорайоне Покровском в Красноярске и с. Идринском, акушерского корпуса в Енисейске и родильного дома в Шарыпове, лечебно-диагностического корпуса в с. Ирбей и палатного корпуса краевого онкологического диспансера. Запланировано строительство пяти модульных врачебных амбулаторий. Начнётся возведение поликлиник в пос. Емельяново и микрорайоне Пашенный, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На покупку льготных лекарств, санитарную авиацию, на создание отделения трансплантации костного мозга в Красноярском центре охраны материнства и детства увеличилось финансирование более чем на миллиард рублей. Продолжатся ремонты и реконструкция медучреждений, оснащение поликлиник автотранспортом и оборудованием в рамках модернизации первичного звена.

По словам Бориса Немика, министра здравоохранения, в программе сохраняется финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств края в сфере здравоохранения. Все действующие государственные гарантии по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению граждан, а также все гарантии медицинским работникам региона сохранены.