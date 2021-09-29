Целый вагон мусора собрали в Красноярске в рамках акции «День Енисея»

В Красноярске прошла экологическая акция «День Енисея». В генеральной уборке берега приняли участие 12 команд от красноярских предприятий, учебных заведений и неравнодушных горожан. Итогом акции стали 79 собранных мешков или 6,5 тонны мусора – целый вагон. Причем отдельно собирали все, что можно направить на переработку, – пластик, стекло и металл. Пластиковых отходов в итоге набралось на 15,5 мешка, металла и стекла – на 21.

Спецтехнику для вывоза собранных отходов предоставила «Красноярская рециклинговая компания». Один мусоровоз вывез мусор на лицензированный полигон, второй – пластик на переработку. Металл и стекло с острова на специальные пункты сбора вторсырья доставили партнеры левобережного регионального оператора, вместе с которыми «КРК» реализует на вверенной территории программу по раздельному сбору ТКО.

«Уже почти три года наша компания работает как оператор по обращению с ТКО в левобережной технологической зоне Красноярска. Все это время мы поддерживаем экологические акции и проекты, которые проходят на нашей подведомственной территории. Причем не только предоставляем спецтехнику, но и выставляем собственную команду, принимаем активное участие в субботниках и подобных мероприятиях. Наша команда нередко занимает призовые места в соревнованиях волонтеров, а сегодня она стала первой!», – отметила руководитель отдела по связям с общественностью «КРК» Юлия Комиссаренко.

Участие регионального оператора в подобных акциях - это гарантия того, что весь собранный мусор будет доставлен по назначению: пластик, стекло и металл – на переработку, ТКО – на лицензированный полигон.