На юге Красноярского края полицейские изъяли почти 70 незаконных сетей

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, на юге региона прошёл рейд по Саяно-Шушенскому водохранилищу, целью которого стало предупреждение незаконной ловли рыбы, а также контроль над соблюдением экологических и санитарных норм на многочисленных плавбазах водохранилища. Сотрудники полиции также проводили с рыбаками профилактические беседы и рассказывали о вступивших в силу новых нормах законодательства.

С 24 по 26 сентября полицейские изъяли 68 сетей, 79 особей незаконно выловленной рыбы ценных пород, две лодки поместили на спецстоянку. Также составлено свыше 60 административных материалов за нарушение правил рыболовства, пожарной безопасности в лесах, эксплуатации судов и плавания, специального режима на прибрежной защитной полосе водного объекта.

Проводится проверка по ст. 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов» и ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Такие же мероприятия с привлечением самой современной техники – автодомов, командно-штабных машин, квадрокоптеров и плавсредств проводятся и на севере Красноярского края в акватории Енисея.

Фото: 24.мвд.рф