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Более 10 новых маршрутов электричек появилось в Красноярском крае в 2021 году

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Красноярск
14:44 29 Сентября 2021
железные дороги, поезда, маршруты, перевозки
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С начала года на Красноярской железной дороге появилось более 10 дополнительных пригородных и городских маршрутов электропоездов.

Среди них такие, как Зыково – Красноярск – Чернореченская, Базаиха – Красноярск – Кача, Бугач-Красноярск-Уяр.

Беспересадочные маршруты связывают западную и восточную пригородные зоны Красноярска и повышают мобильность населения внутри агломерации.

Также компания «Краспригород» увеличила частоту курсирования электричек на направлении до Дивногорска, где активно развивается внутренний туризм. Чтобы повысить комфорт пассажиров, назначено 4 дополнительных рейса на выходные дни.

Кроме того, в рамках развития проекта «Городская электричка» компанией проведена работа по повышению транспортной доступности Советского района Красноярска, где расположено три остановочных пункта: Красноярск Северный, Водопьянова и Северное шоссе.

Дополнительно «Краспригородом» назначены 4 электропоезда отправлением со станции Красноярск Северный, которые курсируют как внутри города, так и до Дивногорска и Иланского. Пользующаяся популярностью «дачная» электричка, совершающая рейсы по маршруту Зеледеево – Красноярск Северный в дневное время по средам и пятницам, стала круглогодичной.

Всего по маршруту Красноярск – Красноярск Северный – Красноярск сегодня курсирует в будние дни 18 электропоездов (ранее – 14), в выходные – 6 (ранее – 0).

Дополнительные утренние поезда появились на направлении Иланская – Красноярск – Иланская. Это четыре рейса в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам – которые уже пользуются спросом у населения. В среднем каждый электропоезд доставляет порядка 300 пассажиров.

В результате расширения и оптимизации маршрутной сети число «сквозных» электропоездов, позволяющих пассажирам осуществлять поездки без пересадки на станции Красноярск, достигло своего исторического максимума – сегодня их курсирует 26. В том числе 10 – до станции Красноярск Северный.

Отметим, что количество маршрутов увеличено на КрасЖД в рамках регионального заказа Красноярского края.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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