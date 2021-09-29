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2,5 млрд рублей выделят на развитие многофункциональных центров в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:36 29 Сентября 2021
красноярск, бюджет
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В Красноярском крае на развитие местных инициатив и МФЦ потратят 2,5 млрд рублей с учётом федерального бюджета, пишут на сайте края.

Изменения в государственную программу края «Содействие развитию местного самоуправления» на 2022–2024 год приняли во время заседания краевого правительства. Так, на повышения качества услуг в МФЦ региона, каждый год будет выделяться больше миллиарда рублей. Планируется построить большой МФЦ в микрорайоне Зелёная роща в Красноярске, провести капитальный ремонт офиса в Назарове.

Финансирование программы «Поддержка местных инициатив» в следующем году увеличат с 183,4 млн. рублей до 250 миллионов. Проекты для софинансирования выбираются по конкурсу, среди всех 44 муниципальных округов и районов края. Большую часть затрат покроет краевой бюджет.

На реализацию проектов по благоустройству общественных пространств, обустройство и восстановление воинских захоронений, а также решение вопросов местного значения выделят 524,4 млн. рублей.

Фото: my.krskstate.ru

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