В Красноярске за лето суслики покусали 14 человек

За лето с жалобами на укусы сусликов в больницы обратилось 14 красноярцев. Случаев передачи бешенства от грызунов к человеку не выявлено. Но забывать о вирусе всё равно не стоит.

За 8 месяцев в краевой ветеринарной лаборатории выявили 6 случаев бешенства у домашних собак. По статистике, именно от них происходит 99,0% случаев заражения вирусом человека, рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В 2021 году с жалобами на укусы бродячих и домашних собак 3145 человек, из них 34,0% в Красноярске.

«Отмечу, что исследования, как правило, проводятся только у тех собак, которые имеют клинические признаки заболевания. Что касается диких животных, то в основном бешенство выявлено у лис – 62,0% от общего числа заражённых», – пишет Горяев.

Фото: Александр Жуковец