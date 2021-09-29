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В Красноярске за лето суслики покусали 14 человек

Главная Общество
Красноярск
14:14 29 Сентября 2021
красноярск, животные
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За лето с жалобами на укусы сусликов в больницы обратилось 14 красноярцев. Случаев передачи бешенства от грызунов к человеку не выявлено. Но забывать о вирусе всё равно не стоит.

За 8 месяцев в краевой ветеринарной лаборатории выявили 6 случаев бешенства у домашних собак. По статистике, именно от них происходит 99,0% случаев заражения вирусом человека, рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В 2021 году с жалобами на укусы бродячих и домашних собак 3145 человек, из них 34,0% в Красноярске.  

«Отмечу, что исследования, как правило, проводятся только у тех собак, которые имеют клинические признаки заболевания. Что касается диких животных, то в основном бешенство выявлено у лис – 62,0% от общего числа заражённых», – пишет Горяев.

Фото:  Александр Жуковец

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