У красноярского УФАС новый начальник

Александр Годованюк сменил Олега Харченко на должности исполняющего обязанности руководителя Красноярской антимонопольной службы.

Годованюк работает в УФАС с 2009 года. За свою карьеру он замещал должность заместителя начальника контрольного отдела Красноярского УФАС России и исполнял обязанности руководителя Новосибирского УФАС.

Напомним, что летом этого года прежний начальник красноярского управления Валерий Захаров скончался в возрасте 60 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.

Фото: ksonline.ru