В Красноярском крае очередей в психоневрологические стационары не будет

На заседании правительства Красноярского края утвердили государственную программу «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2022-2024 годы. За три года планируется ликвидировать очередь в психоневрологические стационары.

— В ближайшие три года предусмотрено строительство и реконструкция целого ряда социальных объектов, в том числе и в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На эти цели в программе предусмотрено более миллиарда рублей, — сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

Эти средства направят в следующем году на завершение строительства и ввод в эксплуатацию нового жилого корпуса на 100 мест Красноярского дома – интерната для ветеранов войны и труда «Ботанический» и столовой на 100 мест Шарыповского психоневрологического интерната в дер. Гляден.

Ещё в 2022 году стартует строительство очистных сооружений в социально-оздоровительном центре «Жарки» Рыбинского района, спального корпуса на 150 мест в психоневрологическом интернате в с. Козулька, а также продолжится реконструкция здания красноярского центра социального обслуживания населения «Родник».

В 2023 году для Петропавловского психоневрологического интерната в Ирбейском районе начнут возведение спального корпуса на 150 мест, а для психоневрологического интерната для детей «Родничок» Большемуртинского района начнут разработку проектно-сметной документации на строительство столовой на 100 посадочных мест.

— Ввод в эксплуатацию этих объектов выполнит задачу, поставленную перед нами губернатором Красноярского края: полностью ликвидировать очередь в стационарные учреждения социального обслуживания и заменить деревянные пожароопасные корпуса на новые, — рассказала Ирина Пастухова.

Финансирование краевой программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» в целом на три года составит 133,5 млрд рублей. Из них в 2022 году — 50,8 млрд рублей.

В новой программе сохраняются все предоставляемые меры социальной поддержки, выплаты и компенсации, в том числе и ежемесячные выплаты детям войны, по социальным контрактам.

Свыше 1,3 миллиона человек, то есть практически каждый второй житель региона получит различные виды социальной помощи. Это труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда, пенсионеры, семьи с детьми.

Фото: meddoclab.ru