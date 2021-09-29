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En+ Group передал обеспечил Сберу сертификаты «зелёной энергии»

Главная Общество
Красноярск
13:23 29 Сентября 2021
красноярск, компания
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28 сентября En+Group, созданная промышленником Олегом Дерипаска, и Сбер обеспечили XXV Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» сертификатами возобновляемой энергии. Они подтверждают, что произведённая энергия взята из возобновляемых источников и не загрязняет экологию углеродными выбросами.

«Выпуск сертификатов I-REC для Сбербанка с целью обеспечения возобновляемой энергией Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2021" — это ещё одно подтверждение приверженности крупнейшего бизнеса России ESG-принципам. Важно, что после введения норм регулирования в области выбросов CO2 усилия бизнеса по снижению углеродного следа могут быть официально верифицированы по международным стандартам», – рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Сертификаты соответствуют объёмам электрической энергии, произведённой электростанциями группы: АО «ЕвроСибЭнерго» (Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (солнечная станция «Абаканская») и полностью соответствуют принципам GHG Protocol, а также признаются всемирно известными инициативами CDP и RE100.

 «Сахалинская область — один из флагманов ESG-трансформации в стране. Регион первым в России поставил своей целью достижение углеродной нейтральности уже к 2025 году. А Сбер, как драйвер такой трансформации для своих клиентов и партнёров, оказывает региону комплексную поддержку, – рассказывает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы вместе с руководством области работаем над созданием условий для реализации климатических и экологических проектов. Выпуск "зелёных" сертификатов к Дальневосточному энергетическому форуму — ещё один шаг на пути к декарбонизации региональной и всей российской экономики».

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ».

«Выпуск и продажа «зелёных» сертификатов стимулируют развитие современных, более экологичных технологий и положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли. При получении статуса Participant мы сможем проводить полный цикл услуг по сделке с сертификатами. Нашим клиентам не придётся больше самостоятельно регистрироваться в реестре I-REC, оплачивать комиссии, подписывать большое количество документов», – добавил Бутманов.

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