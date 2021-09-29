Основная причина чуть тёплых батарей в Красноярске — неправильные настройки внутридомовых систем

Владислав Логинов, первый заместитель главы города принимал телефонные звонки от жителей Красноярска, которые жаловались на проблемы с отоплением.

За час на горячую линию поступило 19 звонков. Большинство красноярцев жаловались на чуть тёплые батареи в их квартирах. Это связано с неправильной настройкой внутридомовых сетей. За сутки необходимо донастроить системы и устранить претензии. Чтобы узнать, насколько эффективно были решены их проблемы, с жителями обязательно свяжутся, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Сразу несколько звонков поступили из домов, которые обслуживают одни и те же управляющие компании. Люди пожаловались, что в УК не реагируют на обращения и не исполняют обязанности по качественному содержанию домов. Чтобы сменить управляющую компанию, нужно проводить собрания жильцов.

— Каждый многоквартирный дом должен получить управляющую компанию, обладающую необходимыми кадровыми и техническими ресурсами, чтобы добросовестно исполнять обязанности. Если жители дома считают, что нужно сменить УК, им нужно обратиться в районную администрацию за помощью в проведении собрания жильцов и качественной подготовки документации, — прокомментировал Владислав Логинов.

Фото: pgtkedr.ru