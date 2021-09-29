Рэпер Face отменил концерт в Красноярске из-за угроз

В Красноярске отменили концерт рэпера Facе (Ивана Дремина) из-за, цитируя самого артиста, «мощнейшее давление всех возможных инстанций». Пост с обращением к фанатам появился на личной странице Ивана в Instagram.

«В Красноярске концертной площадке позвонили с угрозами из администрации города (вплоть до «вырубим свет»). в Новосибирске площадке позвонили из министерства культуры области и, несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск», – пишет Facе.

Концерт должен был пройти 30 сентября в Circus. Всем купившим билеты уже начали возвращать деньги. В администрации информацию никак не прокомментировали.

Кроме Красноярска, отменён концерт артиста в Новосибирске. На организаторов давят в Перми, Нижнем Новгороде и Омске, но там выступления ещё не отменили.

Фото: © vk.com/face_circus_krasnoyarsk