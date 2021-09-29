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В Красноярске тестируют комплекс «Дозор-МП» для выявления нарушений при парковке на газонах

Главная Общество
Красноярск
12:20 29 Сентября 2021
общество, красноярск, парковка, штрафы
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Сотрудники администрации города ежедневно фиксируют нарушения с помощью планшетного компьютера или передвижной станции. В устройства встроены приёмники сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. Система распознает государственный регистрационный знак, фиксирует местоположение автомобиля и время нарушения, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Ранее на получение данных о нарушителе требовалось от 10 до 30 дней, теперь в программу данные поступают в течение трёх дней. Этого удалось добиться благодаря межведомственному взаимодействию с ГИБДД.

— Раньше уходило до 1,5 месяцев на то, чтобы привлечь к административной ответственности парковщика на газоне. При фиксировании нарушений с применением технических средств не нужно составлять протокол и приглашать нарушителя на заседание административной комиссии. Специалисты теперь сразу оформляют постановление о вынесении штрафа, — отметил Андрей Бяков, руководитель службы городовых.

Такие рейды проводятся пока только в Октябрьском районе. За три недели тестирования «Дозор-МП» назначено уже 120 штрафов. При этом в течение лета количество выписанных штрафов по обращениям жителей — менее 30-ти в месяц.

Решение о запуске автоматической системы видеорегистрации нарушений на территории всех районов Красноярска будет принято по результатам тестового периода.

Фото: © Александра Горбунова / АиФ

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