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В Красноярском крае иностранцев начали вакцинировать от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
12:01 29 Сентября 2021
общество, красноярск, вакцинация, иностранцы
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В Красноярский край для иностранцев поступила вакцина от коронавирусной инфекции. В центр миграционных услуг доставили свыше тысячи доз препарата «Спутник Лайт». Там оборудовали медицинский кабинет, для хранения вакцины завезли холодильники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Проводить осмотры перед процедурой и вакцинировать иностранных граждан будут врачи краевого центра СПИД.

Вакцинация для граждан иностранных государств будет стоить две тысячи рублей.

Записываться на прививку не нужно, желающих будут приглашать в кабинет в порядке очереди.

Привитые от коронавируса получат прививочный сертификат. Также сведения занесут в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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