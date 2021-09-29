В Красноярском крае выбрали лучших коз и овец

В Красноярском крае фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств представили своих коз и овец, сообщается на сайте краевого правительства.

«В краевой выставке участвую третий год. Это по-настоящему позитивное и полезное мероприятие: общение на профессиональные темы, обмен опытом. Такие встречи помогают козоводам и овцеводам расти, повышать уровень профессионализма. Моя задача как эксперта – указать фермерам на достоинства и недостатки животных, способствовать развитию козоводства, племенного дела», – отметила доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории разведения овец и коз Всероссийского НИИ племенного дела (г. Москва) Светлана Новопашина.

Победителей в нескольких номинациях наградили дипломами и ценными призами. Лучшие ремонтные козочка и козлик принадлежат Ирине Рогозиной. Лучшая коза зааненской породы живет у Пашши Ибрагимова, лучшие козы породы нубиан и чешской породы – у Елены Гензе. Лучшей козой альпийской породы признана козоматка Елены Дейнеко, лучшей козой породы камори – животное Юлии Прескенене. Лучшие овца выставки и ремонтный молодняк эдильбаевской породы принадлежат Абдушахиду Пулодову.

Первый заместитель сельского хозяйства и торговли края Александр Походин, генеральный директор АО «Красноярскагроплем» Сергей Шадрин и Светлана Новопашина обсудили популяризацию содержания мелкого рогатого скота и создание центра по разведению на базе «Красноярскагроплема».

В Красноярском крае поголовье коз и овец в хозяйствах составляет 67,3 тыс. голов.

Фото: © Мария Ленц