В октябре поезд здоровья «Святитель Лука» будет работать на южных станциях КрасЖД

Сразу через три сибирских региона – Кемеровскую область, Хакасию и Красноярский край – пройдёт маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в октябре.

Так, с 9 по 10 октября врачи будут вести прием пациентов на станции Междуреченск, а 11 октября продолжат работу на станции Теба.

Затем поезд здоровья переедет в Республику Хакасия, где будет работать с 12 по 20 октября. Получить консультации специалистов смогут жители Балыксу (12 октября), Бискамжи (13 и 14 октября), Биркчула (15 октября), Аскиза (16, 17 и 18 октября), а также Абазы (19 и 20 октября).

Далее медицинская бригада передвижной поликлиники продолжит работу в Красноярском крае – на станциях Мана (21 октября) и Кравченко (22 октября).

Приём ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в медпоезде работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

Напомним, что посещение поезда здоровья осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний. В вагоне - регистратуре допустимо нахождение не более 10 посетителей одновременно.

Часы работы медицинского поезда – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

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Получить дополнительную информацию о работе Поезда здоровья можно в Сall-центре Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск по телефонам: 8(391)229-22-22; 8(391)248-39-53. Или на сайте Красноярской железной дороги, где открыт специальный раздел «Поезд здоровья».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД