40% взрослого населения Красноярского края прошли полный курс вакцинации от коронавируса

В Красноярском крае 40% взрослого населения прошли вакцинацию от коронавируса, сообщают Центр Управления регионом и минздрав. Первым компонентом вакцины привились 890 тысяч человек. На прошедшей неделе первую прививку поставили почти 17 тысяч человек.

Большинство привитых живёт в Шарыповском районе (больше 60% процентов), на втором — Северо-Енисейский район (57%). Замыкает тройку Ирбейский район (54%).

Самый отстающие – Курагинский (31,1%), Березовский (29,9%), Боготольский (29,9%) районы.

По количеству привитых жителей лидирует Дивногорск (44,8%). В краевой столице привилось около 42,2% жителей.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости