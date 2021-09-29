Жительница Емельяново незаконно устроила скотомогильник

Сотрудники прокуратуры Емельяновского района проверили информацию СМИ о скотомогильнике, который обнаружили на территории п. Емельяново.

Было установлено, что жительница посёлка захоронила в землю 150 килограммов останков животных и отходов крупного рогатого скота разной степени разложения, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Участок скотомогильника — собственность муниципального образования.

В отношении женщины возбуждено дело по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Дело для рассмотрения направлено в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Земельный участок обследован, отобраны пробы грунта, произведено уничтожение биологических отходов и дезинфекция.

Фото: фотоархив Sibnovosti. ru