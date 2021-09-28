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Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

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Красноярск
18:27 28 Сентября 2021
красноярск, наказание
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Охранника красноярского ««Типа Bar'а» », избившего девушку за разбитый стакан, будут судить. В полиции сообщили, что его действия подпадают под административную статью.

Напомним, что 18 сентября пострадавшая отдыхала в баре со своими подругами. В какой-то момент девушка осталась одна и разбила стакан, но сразу отправилась к барной стойке, чтобы оплатить испорченную посуду. 

Дальше, с её слов, к ней подошли двое мужчин, назвавшие себя «охранниками». Один из них нанёс удар в солнечное сплетение и вытолкал её на улицу, где один из них ударил посетительницу и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Девушка получила химический ожог роговицы и конъюнктивы первой степени обоих глаз.

В отношении мужчины составили протокол по статье «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий». Наказание предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, либо административный арест на 10-15 суток.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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