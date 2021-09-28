Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев покинул свой пост

Глава города Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении руководителя администрации Советского района. Дмитрий Дмитриев занимал свой пост с 2018 года. Теперь он будет представлять интересы жителей в краевом парламенте т.к. выиграл выборы по одномандатному округу.

Последним рабочим днём для Дмитриева было 27 сентября. В своём Инстаграме он поблагодарил всех за поддержку и доверие и отметил, что фактически уже начал работу в качестве депутата. Сегодня вместе с мэром он проехался по Солнечному.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Вчера был последний день моей работы в должности руководителя администрации Советского района. Я благодарю вас за поддержку и доверие. У нас очень много планов и мы должны все их реализовать. Сегодня вместе с Сергеем Ерёминым провели несколько встреч в Солнечном, в котором предстоит решить ещё очень много вопросов, поэтому и говорю «Здравствуйте» уже в новом качестве», – пишет Дмитриев.

Исполнять обязанности главы Советского района будет Равиль Матыгулин.​

Фото: instagram.com/dmitrii_v_dmitriev/