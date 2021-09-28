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Жительница Зеленогорска отдала телефонным мошенникам 90 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
16:43 28 Сентября 2021
в красноярском крае, мошенничество
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62-летняя жительница Зеленогорска отдала 150 тысяч рублей телефонным аферистам. Злоумышленница представилась сотрудницей банка и сообщила женщине, что на её имя пытаются открыть кредит на 150 тысяч рублей. 

Потерпевшей предложили остановить операцию. Женщина, зная о подобных способах обмана, решила прервать разговор и позвонить на специальную горячую линию для подтверждения информации. Но мошенница уверила женщину, что перезвонит сама, а собеседницу  попросила сравнить входящий номер с номером горячей линии. Когда вновь поступил звонок, женщина убедилась, что номера схожи, и перевела 90 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, идет розыск злоумышленников.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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