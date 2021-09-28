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В поликлинике краевого онкодиспансера открылось новое отделение

Главная Общество
Красноярск
16:55 28 Сентября 2021
больница, красноярск, общество, здравоохранение
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Работа отделения направлена на диагностику и лечение онкологических патологий урологического и гинекологического профилей. Аналогов ему нет в онкологических диспансерах за Уралом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Приём пациентов ведут пять онкологов-гинекологов и пять онкологов-урологов.

Отделение позволит ускорить получение специализированной онкологической помощи, так как здесь работает своя врачебная комиссия, где специалисты определяют тактику лечения пациентов.

Порядок направления в отделение тот же, что и к другим врачам поликлиники.

Фото: kraszdrav.ru

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