В поликлинике краевого онкодиспансера открылось новое отделение

Работа отделения направлена на диагностику и лечение онкологических патологий урологического и гинекологического профилей. Аналогов ему нет в онкологических диспансерах за Уралом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Приём пациентов ведут пять онкологов-гинекологов и пять онкологов-урологов.

Отделение позволит ускорить получение специализированной онкологической помощи, так как здесь работает своя врачебная комиссия, где специалисты определяют тактику лечения пациентов.

Порядок направления в отделение тот же, что и к другим врачам поликлиники.

Фото: kraszdrav.ru