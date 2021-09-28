В честь бывшего главы Красноярска могут назвать одну из станций будущего метро

В Красноярске в честь бывшего главы города Петра Пимашкова могут назвать одну из станций будущего метро. С таким предложением выступил во время сессии городского совета города Роман Крастелев.

Ранее с похожим предложением выступала председатель Красноярского горсовета Наталия Фирюлина, но речь шла о набережной Качи. Сейчас этот вопрос рассматривается специальной комиссией. Также в его честь хотят назвать железнодорожный вокзал и Театральную площадь, пишут gornovosti.ru.

Напомним, что Петра Пимашкова не стало 12 августа на 74 году жизни. Градоначальником Пётр Иванович был с 1996 по 2011 год. ,

Фото: gornovosti.ru