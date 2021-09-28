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В Красноярске задержан мужчина, срывавший с прохожих золотые цепочки

Главная Общество
Красноярск
16:24 28 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, кража, золото
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В сентябре в полицию начали поступать заявления от людей, подвергшихся нападению мужчины на территориях Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов и в Дивногорске. Преступник срывал с прохожих золотые цепочки или сумочки и скрывался в неизвестном направлении.

Предполагаемого 31-летнего злоумышленника — жителя Емельяново задержали. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, таким образом он хотел улучшить материальное положение. Украденные ювелирные изделия правонарушитель сдавал в ломбардах.

Возбуждены уголовные дела по пяти эпизодам преступной деятельности (ст. 161 УК РФ – «Грабёж»). Наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Фото: don24.ru

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