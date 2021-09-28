В Красноярских школах 67 классов отправили на дистанционное обучение

Учеников 39 красноярских школ отправили на удалённое обучение. Причина – зафиксированные случаи коронавирусной инфекции у детей. На карантин отправили 67 школьных классов. Об этом сообщили Gornovosti.ru. Отмечается, это 0,1% от всего количества красноярских школьников.

Напомним, что накануне главный врач края санитарный врач края Дмитрий Горяев заявил о том, что оснований для отправки всех школьников на дистанционное обучение нет. При этом каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией является основанием для введения подобных мероприятий в конкретном классе.

Ранее так поступили в классах в гимназии №1 "Универс", школе №10 на улице Ленина и гимназии №6 на улице Вавилова.