В Норильске мужчины убили женщину во время распития алкогольных напитков

В дежурную часть полиции сообщили об обнаружении в квартире по улице Лауреатов тела женщины 1969 года рождения.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершённому преступлению причастны двое ранее судимых мужчин (1994 и 1997 года рождения). Они распивали с погибшей алкогольные напитки, между ними из-за личной неприязни произошёл конфликт. Женщине злоумышленники причинили телесные повреждения, в результате которых она погибла на месте.

Также из квартиры погибшей мужчины похитили кошелёк с банковскими картами, паспорт, золотые украшения, мобильный телефон и куртку.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Похищенное имущество сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: newsorel.ru