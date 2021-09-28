В Красноярском крае растёт число заболевших ковидом

За минувшие сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 359 человек. По сравнению с понедельником, это на семь случаев больше. В краевой столице насчитали 66 заболевших. С 10 сентября – это самый большой прирост за сутки.

На втором месте – Шарыпово, где заболело 26 человек. В Норильске заболел 21 человек. По официальным данным, общее число заболевших на момент 28 сентября в крае составляет 115 327.

Количество умерших от Covid-19 также выросло: 23 человека (на 1 больше, чем вчера). Общее число жертв – 5 783.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 26 840 жителей (+2 549 за сутки). Выписано из больниц 353 переболевших.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости