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30 жителей Красноярского края получат президентские гранты на реализацию культурных проекта

Главная Общество
Красноярск
15:40 28 Сентября 2021
общество, культура, фонд
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Президентским фондом культурных инициатив определены победители первого грантового конкурса. Три десятка проектов жителей региона — в списке лучших, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Комикс-гид по Красноярску централизованной библиотечной системы для детей им. Н. Островского стал победителем в области современной популярной культуры.

Отличились проекты из Шарыпова и Красноярска среди межотраслевых и кросскультурных проектов.

Среди наставнических и образовательных проектов победу одержали шесть работ из Красноярска и Назарово.

Проекты в области академического искусства, креативных индустрий, стартапов и др. также отличились.

Максимальная сумма гранта — 3,7 млн рублей, минимальная — 341 тыс рублей.

Всего президентские гранты получат 30 представителей Красноярского края. Следующий этап приёма заявок начнётся в ноябре.

Фото: op-don.ru

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