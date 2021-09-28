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В Красноярске педагога отстранили от работы за отказ от прививки

Главная Общество
Красноярск
15:15 28 Сентября 2021
красноярск, эпидемия, обращение
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В Красноярской школе № 8 отстранили педагога начальных классов за отказ от прививки. По словам женщины, в прошлом году она уже переболела коронавирусом и имеет достаточное количество антител. Однако в поликлинике ей отказали в медотводе. Прививаться учительница опасается, так как имеет хронические заболевания.

«Во-первых, письменного отказа от вакцинации у меня не было. Во-вторых, директор сказала, что у нас привито более 60% работников. Я не против вакцинации, но не в этой ситуации. Большинство учителей вакцинировались принудительно, сознательно на это пошли лишь двое», – поделилась Оксана для телеканала ТВК.

В защиту Оксаны Тороповой выступили родители учеников. Под обращением подписались 19 человек. В управлении образования факт подтвердили и рассказали, что педагог не предоставила справку об антителах, поэтому в отстранении не видят никаких нарушений.

Фото: ngs24

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