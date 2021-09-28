К масштабным проверкам золотодобывающих компаний в крае привлечены бойцы Росгвардии и авиация

Глава Красноярского края поручил привлечь Росгвардию и авиацию контролю за золотодобычей в регионе. В одном из авиарейдов принял участие министр экологии края Павел Борзых:

«Мы сейчас подходим иначе к работе золотодобывающих компаний: не ограничиваемся только штрафами в рамках административного кодекса. Следующий шаг на ужесточение – это расчет ущерба и предъявление его компаниям-нарушителям. Если нарушения обнаруживают многократно – работу предприятия останавливают на сутки, на 90 суток и вплоть до крайней меры – отзыва лицензии на добычу», – рассказал министр экологии.

Одно из таких нарушений зафиксированное с борта вертолет – слив загрязнённой воды в реку Кузеево. Сейчас там работает спецтехника. Инспекторы Минэкологи и, ФГБУ «Главрыбвод» взяли пробы воды, чтобы рассчитать причиненный природе ущерб и привлечь предприятие к ответственности.

Ещё одно нарушение произошло в начале сентября. Из-за деятельности золотодобывающей компании была загрязнена река Кувай. Первые сообщения об поступили от местных жителей. По заявлению главы Манского района Артема Черных, в нескольких населенных пунктах проведена оценка качества питьевой воды. Помимо реки Кувай, по данным чиновника, загрязнение могло затронуть еще несколько сибирских рек.

«На сегодняшний день по космоснимкам, предоставленным общественными экологическим организациями, и обращениям граждан зафиксировано загрязнение рек Кувай, Солбия, Колба и Мана. Загрязнение затронуло Колбинский и Унгутский сельсоветы, в которых в совокупности проживает 1277 человек. Первые признаки загрязнения появились в первых числах сентября по поступившим сигналам и фотографиям от жителей», — написал Черных на своей странице в Facebook.

В 2021 году инспекторы обследовали 150 мест, где работают золотодобытчик. Серьёзные нарушения обнаружили в 28 случаях. Материалы переданы в Енисейское управление Росприроднадзора и Красноярскую природоохранную прокуратуру для привлечения предприятий-нарушителей к ответственности.

Авиарейды продлятся до конца октября.