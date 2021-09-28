28 сентября
Красноярск
погода +5 °C
72.51
 
€ 84.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

К масштабным проверкам золотодобывающих компаний в крае привлечены бойцы Росгвардии и авиация

Главная Общество
Красноярск
14:23 28 Сентября 2021
в красноярском крае, золото, река
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Глава Красноярского края поручил привлечь Росгвардию и авиацию контролю за золотодобычей в регионе. В одном из авиарейдов принял участие министр экологии края Павел Борзых:

«Мы сейчас подходим иначе к работе золотодобывающих компаний: не ограничиваемся только штрафами в рамках административного кодекса. Следующий шаг на ужесточение – это расчет ущерба и предъявление его компаниям-нарушителям. Если нарушения обнаруживают многократно – работу предприятия останавливают на сутки, на 90 суток и вплоть до крайней меры – отзыва лицензии на добычу», – рассказал министр экологии.

Одно из таких нарушений зафиксированное с борта вертолет – слив загрязнённой воды в реку Кузеево. Сейчас там работает спецтехника. Инспекторы Минэкологи и, ФГБУ «Главрыбвод» взяли пробы воды, чтобы рассчитать причиненный природе ущерб и привлечь предприятие к ответственности.

Ещё одно нарушение произошло в начале сентября. Из-за деятельности золотодобывающей компании была загрязнена река Кувай. Первые сообщения об поступили от местных жителей. По заявлению главы Манского района Артема Черных, в нескольких населенных пунктах проведена оценка качества питьевой воды. Помимо реки Кувай, по данным чиновника, загрязнение могло затронуть еще несколько сибирских рек.

«На сегодняшний день по космоснимкам, предоставленным общественными экологическим организациями, и обращениям граждан зафиксировано загрязнение рек Кувай, Солбия, Колба и Мана. Загрязнение затронуло Колбинский и Унгутский сельсоветы, в которых в совокупности проживает 1277 человек. Первые признаки загрязнения появились в первых числах сентября по поступившим сигналам и фотографиям от жителей», — написал Черных на своей странице в Facebook.

В 2021 году инспекторы обследовали 150 мест, где работают золотодобытчик. Серьёзные нарушения обнаружили в 28 случаях. Материалы переданы в Енисейское управление Росприроднадзора и Красноярскую природоохранную прокуратуру для привлечения предприятий-нарушителей к ответственности. 

Авиарейды продлятся до конца октября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

28 Сентября 2021 г.
Действия мужчины подпадает под административную статью
Новости Красноярска: Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев покинул свой пост

Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев покинул свой пост

28 Сентября 2021 г.
Свою карьеру он продолжит в качестве депутата
Новости Красноярска: «Поезд здоровья» в октябре прибудет в Партизанский район

«Поезд здоровья» в октябре прибудет в Партизанский район

28 Сентября 2021 г.
Приём будут вести узкие специалисты
Новости Красноярска: В поликлинике краевого онкодиспансера открылось новое отделение

В поликлинике краевого онкодиспансера открылось новое отделение

28 Сентября 2021 г.
Приём пациентов ведут пять онкологов-гинекологов и пять онкологов-урологов
Новости Красноярска: Жительница Зеленогорска отдала телефонным мошенникам 90 тысяч рублей

Жительница Зеленогорска отдала телефонным мошенникам 90 тысяч рублей

28 Сентября 2021 г.
Мошенники убедили женщину с помощью подмены номера
Новости Красноярска: В Красноярске задержан мужчина, срывавший с прохожих золотые цепочки

В Красноярске задержан мужчина, срывавший с прохожих золотые цепочки

28 Сентября 2021 г.
Злоумышленника ждёт лишение свободы на срок до четырёх лет
Новости компаний
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

23 Сентября 2021 г.
Основные изменения коснулись ограничения скорости и размещения транспорта
Новости Красноярска: «Хорошо, что в нас не въехали»: Владимир Путин встретил маралов в сибирской тайге

«Хорошо, что в нас не въехали»: Владимир Путин встретил маралов в сибирской тайге

26 Сентября 2021 г.
Опубликованы кадры отдыха главы государства в сентябре
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина сбил женщину и ребёнка

В Красноярске мужчина сбил женщину и ребёнка

27 Сентября 2021 г.
Пешеходы госпитализированы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru