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В Красноярском крае нашли пропавшего 8 лет назад жителя Шарыпово

Главная Общество
Красноярск
13:52 28 Сентября 2021
красноярск, скр
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Жительницу Шарыпово подозревают в убийстве сожителя, совершённом 8 лет назад. Заявление к правоохранителям поступило 8 лет назад от сестры погибшего, но только сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки.

В сентябре за расследование взялся красноярский следком, оперативники которого выяснили, что к пропаже может быть причастна 43-летняя подозреваемая.

«По версии следствия, в ноябре 2013 года подозреваемая, находясь в своем доме по улице Партизанская поселка Ивановка Шарыповского района, в ходе ссоры убила потерпевшего, поместила его тело в яму на территории садового участка и закопала. В ходе допроса женщина дала признательные показания», – рассказали сегодня в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Тело мужчины было закопано на его же садовом участке. Сейчас останки изучают криминалисты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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