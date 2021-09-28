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Сезон фонтанов в Красноярске закроют 30 сентября красочным представлением

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Красноярск
13:03 28 Сентября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, культура, события
Фотография © admkrsk.ru
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С 20 до 22 часов водные струи свето-музыкального фонтана будут танцевать под аккомпанемент 50 мелодий. Прозвучат классические и современные композиции. Начнут программу с мелодии, звучавшей на торжественном открытии фонтана в 2010 году, а завершится – трогательной композицией.

А уже 1 октября специалисты приступят к консервации всех городских водных сооружений на зиму. Все сооружения осмотрят, почистят, уберут, снимут с них электрооборудование и установят специальные конструкции, позволяющие фонтанам остаться в сохранности в зимний период.

Красноярские фонтаны заработают теперь только в мае следующего года. 

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